Sumec Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sumec, so ergibt sich ein aktueller 7-Tage-RSI von 45,1 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI für Sumec liegt bei 60,25, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche hat Sumec in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +27,48 Prozent erzielt, während der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 1,38 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einer "guten" Bewertung in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Sumec eine Rendite von 4,05 % aus, was 2,57 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 %. Dies führt zu einer weiteren "guten" Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sumec derzeit bei 7,49 CNH, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die aktuelle Differenz bei -2,06 Prozent, was erneut zu einem "neutralen" Signal führt. Insgesamt wird Sumec daher in dieser Kategorie als "neutral" bewertet.