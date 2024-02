Sumec Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung von Sumec wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Sumec in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sumec beträgt 9, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen" als neutral betrachtet wird. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Sumec eine Performance von 31,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -18,07 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +49,39 Prozent im Branchenvergleich für Sumec. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -16,72 Prozent im letzten Jahr, und Sumec lag 48,04 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sumec liegt momentan bei 53,45 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 zeigt keine Über- oder Unterbewertung (Wert: 47,26), somit erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Sumec daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.