SumcoADR-Anleger wird’s freuen!

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sumco bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,31 Euro für jeden Euro Gewinn von Sumco zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 93 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen über Sumco in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Aus technischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Sumco bei 2278 JPY mit einer Entfernung von +15,39 Prozent vom GD200 (1974,23 JPY), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 2168,14 JPY, was einem Abstand von +5,07 Prozent entspricht, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hindeutet.

Im Vergleich zur Performance anderer Unternehmen in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Sumco in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -34,46 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors liegt die Rendite von Sumco um 3,45 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Sumco ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.