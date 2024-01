SumcoADR Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Sumco wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sumco derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von Sumco zeigt mit einem Wert von 54,54 keine Anzeichen von Über- oder Unterkäufen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Sumco lassen auf einen unterdurchschnittlichen Aktivitätsgrad schließen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Dies deutet darauf hin, dass die langfristige Stimmung in den vergangenen Monaten eher negativ war.

Die technische Analyse zeigt, dass Sumco auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was auf einen Abwärtstrend hinweist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft werden kann.

Insgesamt ergibt sich für Sumco daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der verschiedenen Analysen.