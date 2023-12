SumcoADR Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu beurteilen. Für Sumco beträgt das aktuelle KGV 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche unterbewertet ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher positiv in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Sumco-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2188 JPY lag, was einem Unterschied von +13,26 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt sprechen für eine positive Entwicklung der Aktie, weshalb sie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bedacht wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sumco-Aktie kurzfristig überverkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 22,87 Punkten liegt. Jedoch ist der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis neutral, da er bei 40,93 liegt. Somit wird die Sumco-Aktie abweichend als "Neutral" eingestuft und erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende schneidet Sumco mit einer Ausschüttung von 4,45 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,94 % ebenfalls positiv ab. Die Differenz von 2,51 Prozentpunkten lässt die Aktie auch in diesem Bereich "Gut" abschneiden.