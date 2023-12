Wave Life Sciences Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Bewertung von Wave Life Sciences durch Analysten zeigt gemischte Einschätzungen. In den letzten 12 Monaten wurde das Unternehmen 2-mal positiv, 2-mal neutral und keinmal negativ bewertet, was langfristig zu einem positiven Rating führt. Im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen liegt der aktuelle Kurs um -2,41 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der aktuelle Schlusskurs um -18,17 Prozent unter diesem Wert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Vergleich zur Branche schüttet Wave Life Sciences eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,51 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit aus verschiedenen Perspektiven gemischte bis negative Bewertungen.

