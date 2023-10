Sulzer Quartalszahlen: Aktionäre fiebern starkem Umsatz- und Gewinnaufschwung entgegen

Das aktuelle Niveau von 94,60 EUR scheint ein solides Fundament zu bieten. Sollte der Kurs nach unten korrigieren, könnte er bei etwa 92,00 EUR auf eine weitere Unterstützung stoßen. Auf der oberen Seite gibt es Widerstände bei 98,50 EUR und 102,00 EUR.

Fazit

Die Quartalszahlen des Sulzer Unternehmens werden in 138 Tagen erwartet und Aktionäre sind gespannt auf die Ergebnisse. Analysten prognostizieren einen starken Anstieg des Umsatzes und Gewinns im Vergleich zum Vorquartal. Auch auf Jahressicht wird eine positive Entwicklung erwartet. Die Aktie hat in den letzten 30 Tagen leicht an Wert verloren, aber auf Sicht von 12 Monaten wird ein Gewinn von +15,46% prognostiziert. Kurzfristig könnte der Kurs Unterstützung bei rund 94,60 EUR finden.

