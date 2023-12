Sulzer Aktie: DAS heißt noch nichts

Das Schweizer Industrieunternehmen Sulzer hat bei einer fundamentalen Analyse ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,94, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick als preisgünstig betrachtet werden kann, da sie ein verhältnismäßig niedriges KGV aufweist. Im Vergleich zur Branche "Maschinen" beträgt der Abstand zum Durchschnittskgv aktuell 50 Prozent. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Sulzer sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI liegt bei 41,56 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 39,26 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Sulzer. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war insignifikant mehr oder weniger als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Sulzer mit 4,2 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent. Diese Differenz führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Sulzer-Aktie in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Sulzer in den verschiedenen Kategorien überwiegend als "Neutral" oder "Gut" bewertet wird, was auf eine solide Positionierung des Unternehmens am Markt hinweist.