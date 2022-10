Sulzer Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Sulzer":

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert Sulzer per 10.10.2022, 16:05 Uhr bei 61.37 CHF. Sulzer zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Unsere Analysten haben Sulzer nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Derzeit schüttet Sulzer niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 5,95 Prozentpunkte (5,83 % gegenüber 11,78 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 449,2. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Sulzer zahlt die Börse 449,2 Euro. Dies sind 1343 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Maschinen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31,13. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Sulzer ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sulzer-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 22,16, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,44, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.