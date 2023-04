Sulzer Aktie: Keine empfehlenswerte Investition!

Weitere Suchergebnisse zu "Sulzer":

Die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation gesetzt liefern den Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, welcher im Finanzmarkt häufig genutzt wird. Die momentane Bewertung von Sulzer basiert auf dem kurzfristigen 7-Tage-RSI sowie dem etwas längerfristigen 25-Tage-RSI. Der 7-Tage-RSI steht aktuell bei hohen 100 Punkten, was bedeutet, dass die Sulzer-Aktie als überkauft eingestuft wird und somit eine negative Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25 weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation an und wird daher neutral eingestuft.

Sulzer Aktie zeigt beeindruckende Performance im Chart

Die Aktien von Sulzer haben sich in den letzten 50 Tagen mit einem Kurs von 96,00 CHF vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entfernt und werden daher kurzfristig...