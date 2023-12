Sulzer Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Dividendenrendite für Sulzer beträgt 4,2 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was nur geringfügig über dem Durchschnitt von 3,92 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Sulzer eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Stärke Index (RSI) für die Sulzer-Aktie zeigt einen Wert von 43 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Dieser Wert wird auch mit dem RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 37,1 liegt, und auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für Sulzer basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sulzer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 80,69 CHF lag, während der letzte Schlusskurs bei 86 CHF liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe beim gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine deutliche Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Sulzer-Aktie führt.