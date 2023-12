Sulzer Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sulzer beträgt derzeit 15,94 und liegt damit 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Maschinenindustrie von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Aufgrund dieser Bewertung erhält Sulzer auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die trendfolgenden Indikatoren darauf hindeuten, dass die Sulzer-Aktie sich in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 80,76 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 86,95 CHF liegt, was einer Abweichung von +7,66 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 82,45 CHF liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +5,46 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält Sulzer auf Basis der trendfolgenden Indikatoren insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral, basierend auf einer Auswertung verschiedener Kommentare. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Maschinenbranche hat Sulzer in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +21,52 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Rendite von Sulzer um 21,13 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Sulzer in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.