Goodland Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Ein RSI von 50 gilt als neutral, wobei ein RSI25 von 75 für 25 Tage als "schlecht" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Goodland zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führte. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei positve Diskussionen kaum verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Goodland. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "schlecht" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Goodland mit 0,119 SGD inzwischen -0,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung jedoch "schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -8,46 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "neutral" eingestuft.