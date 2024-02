Sulzer Aktie: Alles nach Plan!

Die Bewertung von Sulzer im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche sieht positiv aus. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 4, was eine Differenz von +1,29 Prozent zum Branchendurchschnitt zeigt. Daher erhält Sulzer eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Auch in fundamentalen Kriterien schneidet Sulzer gut ab. Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,97 liegt das Unternehmen unter dem Branchendurchschnitt von 34,46, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält Sulzer auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Sulzer durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung gering. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Sulzer-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also für Sulzer eine positive Bewertung in verschiedenen Bereichen, was auf eine solide Performance des Unternehmens hinweist.