Sultan Resources Aktie: Alles völlig egal!

Die technische Analyse der Sultan-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,03 AUD, was darauf hindeutet, dass der Kurs der Aktie (0,023 AUD) um -23,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,02 AUD, was einer Abweichung von +15 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet ebenfalls auf gemischte Signale hin. Der RSI7 liegt bei 18,18 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und eine Bewertung als "Gut" für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 31,58, was darauf hinweist, dass Sultan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird Sultan als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität wird als mittel eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt.

Die Anleger-Stimmung bei Sultan ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem RSI, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung eine gemischte Bewertung der Sultan-Aktie, die als "Neutral" eingestuft wird.