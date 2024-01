Sulliden Mining Capital Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Sulliden Mining Capital Aktie wird derzeit technisch analysiert. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 0,04 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,035 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie 12,5 Prozent unter dem GD200 und dem GD50 für die letzten 50 Tage liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Sulliden Mining Capital Aktie liegt der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 66,67 Punkten. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende liegt Sulliden Mining Capital mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 %. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Sulliden Mining Capital überwiegend neutrale Diskussionen geführt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.