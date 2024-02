Sulliden Mining Capital Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Sulliden Mining Capital wird auf der Grundlage verschiedener Bewertungskriterien analysiert. Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt das Unternehmen derzeit mit einem Wert von 1,29 unter dem Branchendurchschnitt von 321,45, was auf eine Unterbewertung hindeutet.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie schlecht abschneidet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was auf einen Abwärtstrend hindeutet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Sulliden Mining Capital derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,45 % als schlecht eingestuft wird.

Dennoch hat das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,67 % erzielt, während ähnliche Unternehmen in der Branche im Durchschnitt um -20,61 % gefallen sind, was auf eine Outperformance von +37,27 % hinweist. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Sulliden Mining Capital, wobei fundamentale Bewertungskriterien auf eine Unterbewertung hindeuten, während die technische Analyse und die Dividendenrendite auf eine weniger positive Entwicklung hindeuten.