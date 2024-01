Sulliden Mining Capital Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Sulliden Mining Capital wird von Experten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 1,29, was einem Abstand von 100 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 320,31 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Sulliden Mining Capital in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sulliden Mining Capital bei 0,04 CAD liegt, während die Aktie selbst bei 0,035 CAD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -12,5 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,04 CAD, was ebenfalls zu einem Abstand von -12,5 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Sulliden Mining Capital eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einschätzung als unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.