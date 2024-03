Sulliden Mining Capital Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Sulliden Mining Capital wird derzeit von Analysten sowohl fundamental als auch technisch kritisch betrachtet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie mit einem Wert von 1,29 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 335,48, was darauf hindeutet, dass sie unterbewertet ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Technisch gesehen zeigt die Sulliden Mining Capital-Aktie eine eher negative Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,04 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 CAD lag, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 CAD liegt der letzte Schlusskurs mit -33,33 Prozent darunter. Daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht mit einer "Schlecht"-Bewertung bedacht.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Sulliden Mining Capital ebenfalls schlecht ab. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") und der "Metalle und Bergbau"-Branche schneidet Sulliden Mining Capital mit einer Rendite von -33,33 Prozent bzw. -20,96 Prozent deutlich schlechter ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt lässt die Bewertung sowohl aus fundamentalen als auch technischen Gesichtspunkten sowie in Bezug auf die Dividendenpolitik und die Branchenvergleiche zu wünschen übrig, was Sulliden Mining Capital in eine eher schwache Position auf dem Markt bringt.