Sulliden Mining Capital Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sulliden Mining Capital-Aktie liegt bei 100, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Sulliden Mining Capital in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite für Sulliden Mining Capital beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,04 CAD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,035 CAD, was einem Unterschied von -12,5 Prozent entspricht, und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Sulliden Mining Capital daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.