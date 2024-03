Suli Aktie: Das macht sprachlos!

Die Analyse von Suli-Aktien zeigt, dass verschiedene Faktoren auf Neutralität hinweisen. Die Diskussionsintensität im Netz ist im Vergleich zur üblichen Aktivität neutral, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt ähnliche Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt mit 14,32 CNH deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 12,21 CNH, was zu einer negativen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 12,63 CNH nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Suli auf Basis trendfolgender Indikatoren ein neutrales Rating.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf Neutralität hin. Der 7-Tage-RSI liegt bei 31,21 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 51,17 ebenfalls Neutralität an. Insgesamt erhält Suli daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und aktuellen Nachrichten ist ebenfalls neutral. Die Diskussionen waren überwiegend negativ, und es gab keine positiven Themen zu verzeichnen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Suli daher eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Suli in Bezug auf verschiedene Faktoren, einschließlich der Diskussionsintensität, technischen Analyse und Anlegerstimmung.