Suli Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktienkursen. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell liegt der RSI für die Suli-Aktie bei 53,61, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung dieses Signals als "Neutral" betrachtet. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 63, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Suli. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie weder übermäßig positiv noch negativ im Fokus der Anleger steht. Deshalb erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Suli in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,1 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -8,2 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -11,89 Prozent für Suli. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit -11,89 Prozent unter der mittleren Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Suli ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Suli-Aktie beträgt aktuell 15,56 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 14,05 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,7 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Suli eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt mit 14,58 CNH nahe dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Suli auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.