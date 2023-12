Suli Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse von Suli wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 67,92 Punkten, was darauf hinweist, dass Suli weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, liegt jedoch ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 68,58), sodass das Wertpapier für den RSI25 ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Suli-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Suli von 14,16 CNH eine Entfernung von -9,92 Prozent vom GD200 (15,72 CNH) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, verzeichnet einen Kurs von 14,65 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,34 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Suli-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Suli in den letzten Wochen kaum verändert hat und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Suli auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Suli eingestellt waren, ohne von positiven oder negativen Themen geprägt zu sein. Die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Suli daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Suli von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.