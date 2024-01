Suli Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Danieli":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Suli-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 59, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 47,77 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Suli-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Suli-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 14,6 CNH eine Abweichung von +0,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage auf, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -4,7 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Suli-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Suli. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität bezüglich Suli ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Suli-Aktie basierend auf dieser Analyse.