Suli Aktie: Finger weg?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einordnung einer Aktie. Kürzlich stand die Aktie von Suli im Mittelpunkt der Diskussionen in sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Zusätzlich beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen besonders mit den negativen Themen rund um Suli, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,1 Prozent erzielt, was 11,82 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,27 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,27 Prozent, und Suli liegt aktuell 11,82 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, abhängig von der Diskussionsintensität in sozialen Medien und der Häufigkeit sowie der Tiefe der Stimmungsänderung. Bei Suli wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Suli liegt bei 79,37, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daraus resultiert eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".