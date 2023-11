SulNOx ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100. Der RSI der Sulnox liegt derzeit bei 12,5, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und der RSI für die Sulnox liegt bei 39, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sulnox derzeit bei 0,15 EUR liegt, während der Aktienkurs bei 0,302 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +101,33 Prozent, was zu der Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 0,27 EUR, was einem Abstand von +11,85 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder sogar verändern. Für Sulnox wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einer neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zur Sulnox veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.