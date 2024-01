Sugarmade Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse der Aktie von Sugarmade zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,02 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,0099 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -50,5 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,01 USD, was die Aktie mit einem Abstand von -1 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gegeben hat. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Sugarmade.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Sugarmade derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Papier & Forstprodukten zu einem geringeren Ertrag von 8328,51 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Sugarmade in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung der Anleger-Stimmung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung führt somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie von Sugarmade.