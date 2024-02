Sugarmade Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die technische Analyse der Sugarmade-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,02 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (0,005 USD) deutlich darunter liegt, mit einem Unterschied von -75 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,01 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einem Unterschied von -50 Prozent. Basierend auf dieser Analyse erhält die Sugarmade-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Sugarmade. Es gab zwei positive und ein negatives Rating, während an neun Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sugarmade mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 8357,92 in der "Papier & Forstprodukte"-Branche, was einer Differenz von -8357,92 Prozent zur Sugarmade-Aktie entspricht. Daher erhält die Aktie für ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sugarmade-Aktie beträgt aktuell 45, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 50) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf die RSIs eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Sugarmade-Aktie aktuell sowohl in der charttechnischen Entwicklung als auch in der Anlegerstimmung und der Dividendenpolitik ein "Schlecht"-Rating erhält, während der RSI ein "Neutral"-Rating liefert.