Sugarmade Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz hat gezeigt, dass Sugarmade bei der Diskussionsintensität durchschnittliche Werte aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Sugarmade liegt auf 7-Tage-Basis bei 45,57 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auf 25-Tage-Basis schwankt der RSI weniger stark und zeigt ebenfalls ein neutrales Rating von 50.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen im Fokus standen.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts ergibt sich ein "Schlecht"-Rating für die Sugarmade-Aktie, sowohl auf 200- als auch auf 50-Tage-Basis, da der letzte Schlusskurs jeweils deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Einschätzung für die Sugarmade-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.