Sugarmade Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Sugarmade":

Die Dividendenrendite von Sugarmade liegt derzeit bei 0 %, was 8273,88 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 8273,88 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die Einstufung basiert auf der Tatsache, dass der Ertrag niedriger ist als der Branchendurchschnitt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Sugarmade ist ebenfalls negativ. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen deutet darauf hin, dass die überwiegende Meinung über das Unternehmen eher negativ ist. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Sugarmade in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse der Sugarmade-Aktie zeigt ebenfalls negative Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,02 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,006 USD liegt, was einer Abweichung von -70 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Sugarmade derzeit als "Neutral" eingestuft. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine neutrale Bewertung hin, was zu einem Gesamtbild führt, das Sugarmade mit einem "Neutral"-Rating bewertet.