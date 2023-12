Sugai Chemical Industry Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. In den letzten vier Wochen gab es bei Sugai Chemical Industry keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine deutliche Zunahme oder Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Sugai Chemical Industry daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sugai Chemical Industry-Aktie beträgt aktuell 47, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 49,48 ebenfalls neutral. Die Analyse der RSIs ergibt daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Sugai Chemical Industry Aktie auf 2300,13 JPY, während der aktuelle Kurs bei 2451 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +6,56 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 2481,88 JPY, was auf eine Abweichung von -1,24 Prozent hindeutet und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Einschätzung von Aktienkursen lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung vornehmen. Bei Sugai Chemical Industry waren die Kommentare und Bewertungen in den sozialen Medien neutral. Auch die Themen, die in den vergangenen Tagen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Die Gesamteinschätzung hinsichtlich der Stimmung lautet daher "Neutral".