Sugai Chemical Industry Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Papier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen können. Der RSI für Sugai Chemical Industry liegt aktuell bei 46,89 Punkten auf 7-Tage-Basis, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 55,98, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Sugai Chemical Industry von 2462 JPY als positiv bewertet, da er sich um +6,3 Prozent vom GD200 (2316 JPY) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2479,66 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Sugai Chemical Industry-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Sugai Chemical Industry war in den vergangenen Tagen neutral, weder positiv noch negativ. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen im Internet über Sugai Chemical Industry zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Das langfristige Stimmungsbild wird somit als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also für Sugai Chemical Industry in den genannten Bereichen eine "Neutral"-Einschätzung.