Sugai Chemical Industry Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Sugai Chemical Industry liegt bei 36,05, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 51,14 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sugai Chemical Industry gesprochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, was auch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung ergibt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Sugai Chemical Industry von 2492 JPY mit einer Entfernung von +7,69 Prozent vom GD200 (2313,99 JPY) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2479,62 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sugai Chemical Industry-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung für die Sugai Chemical Industry. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dieser Analyse.