Sugai Chemical Industry Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Anleger können Aktienkurse nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Nach Analyse der sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare zu Sugai Chemical Industry neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie die Einstufung "Neutral" erhalten hat.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs von Sugai Chemical Industry bei 2300,13 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2451 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +6,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2481,88 JPY, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Eine Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigte keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Sugai Chemical Industry in den letzten vier Wochen. Daher wurde die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls zur Analyse herangezogen. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 47, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergab einen Wert von 49,48 und bewertet die Aktie ebenfalls als "Neutral". Die Gesamtanalyse der RSIs führt somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Sugai Chemical Industry.