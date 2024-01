Suga Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Suga. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Suga momentan als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 51,61 eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Suga-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,28 HKD. Der letzte Schlusskurs von 1,22 HKD weicht um -4,69 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt mit einem Schlusskurs von 1,22 HKD und einer Abweichung von 0 Prozent ein "Neutral"-Rating für die Suga-Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Suga eine Dividendenrendite von 6,56 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Suga in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend erhält Suga somit für diese Analysestufe insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.