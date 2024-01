Suga Aktie: Reagiert die Aktie?

In den letzten Wochen konnte bei Suga keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Suga daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Suga mit 1,22 HKD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -5,43 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab, dass Suga in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) mit einer Ausprägung von 75 führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 beläuft sich auf 40,48, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".