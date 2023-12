Suga Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Technische Analyse von Suga-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 1,3 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,26 HKD liegt, was einer Abweichung von -3,08 Prozent entspricht. Auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs von 1,22 HKD ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +3,28 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Suga somit auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) kennzeichnet die Suga-Aktie ebenfalls als neutral. Der RSI7 beträgt 54,55 und der RSI25 liegt bei 41,3, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, zeigt sich, dass Suga mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,63 unter dem Branchendurchschnitt liegt, der bei 35,88 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel wider. Unsere Redaktion schließt daher, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Suga bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.