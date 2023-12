Sufa Industry Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Sufa Industry Cnnc hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,2 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überperformance von 17,92 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -1,04 Prozent, wobei Sufa Industry Cnnc aktuell 18,25 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +8,09 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs um +6,92 Prozent über diesem Wert, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sufa Industry Cnnc beträgt aktuell 19, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" als neutral einzustufen ist.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Sufa Industry Cnnc-Aktie sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" aufgrund des Verhältnisses von Auf- und Abwärtsbewegungen.

Insgesamt wird die Aktie von Sufa Industry Cnnc aufgrund ihrer Leistung in den verschiedenen Kategorien als "Gut" und "Neutral" bewertet.