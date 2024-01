Sufa Industry Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse von Sufa Industry Cnnc zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 13,06 CNH, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 14,76 CNH liegt (+13,02 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 13,52 CNH zeigt eine positive Entwicklung (+9,17 Prozent Abweichung). Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Sufa Industry Cnnc somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine klare Veränderung in den Diskussionen über Sufa Industry Cnnc. Die Häufigkeit der Beiträge zu dieser Aktie deutet darauf hin, dass sie derzeit durchschnittlich im Fokus der Anleger steht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sufa Industry Cnnc liegt bei 45,37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25 von 37,18 resultiert in einem neutralen Rating für 25 Tage.

Im Vergleich zur Maschinenbranche verzeichnete Sufa Industry Cnnc in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 17,2 Prozent, was eine Outperformance von +15,78 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum Industriesektor lag die Aktie um 15,85 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Sufa Industry Cnnc ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.