Süss Microtec unter Druck

Liebe Anleger,

+3,1% im Potenzial-Depot und über +8% Performance-Zuwachs im Gewinndepot. Keine Frage, wer 2023 auf die Börsenweisheit „Sell in May and go away“ setzte, hat sich vielfach verkalkuliert. Doch selbstverständlich ist das Bild nicht überall so rosig wie in den Techaktien-Masterclass-Depots. Besonders im Nebenwerte-Bereich hielten sich die Käufer zurück oder zogen sogar noch weitere Gelder ab. Dies hat inzwischen dazu geführt, dass viele Nebenwerte regelrechte Schnäppchen geworden sind.

Blind zugreifen können Sie deswegen nicht. Die Jahrzehnte an der Börse haben mir gezeigt, dass – wenn man denkt, dass es nicht noch weiter runter gehen kann mit Aktie XY – der Markt dich eines Besseren belehrt.Manchmal dauert es sogar über 2 Jahre bis Investoren eine fallengelassene Aktie wieder für sich entdecken....