Süss Microtec: Masterclass-Aktie ist ein Kauf – wäre da nicht die Charttechnik

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

stammleser wissen: Charttechnik allein ist für Investitionen in Aktien ein schlechter Ratgeber. Das Team des Techaktien-masterclass Börsendienstes ist der festen Überzeugung, dass insbesondere die Qualität eines Geschäftsmodells über den Anlageerfolg entscheidet. Sicher, auch die fundamentale und charttechnische Verfassung einer potenziellen Investition sollten überprüft werden, da der Einkaufspreis wichtiger Faktor für die Rendite ist. Langfristig betrachtet spielen diese Faktoren jedoch eher eine untergeordnete Rolle. Um dennoch auch mit Hilfe der charttechnischen und fundamentalen Analyse die Gewinnchancen zu vergrößern, hat die Techaktien-masterclass die Watchlist.

Wie hilfreich sie ist, zeigt die Watchlist-Position Süss Microtec. Diese fiel – trotz der hohen Qualität des Unternehmens – von Mai bis Ende Oktober 2023 um über 40% zurück. Danach kam eine schnelle Erholung, inzwischen notiert das Papier des Chip-Unternehmens jenseits der 30 Euro-Marke – ein Plus von über 100% in 3 Monaten.

In den vergangenen Tagen konnte die Süss-Aktie abermals einen Performance-Sprung hinlegen. Das Unternehmen kündigte den Verkaufsabschluss der Sparte MicroOptics an, ein erwarteter Schritt, der jedoch früher kommt als angenommen wurde. Dies bedeutet, dass sich Süss jetzt eher auf die Umsetzung seiner Pläne 2024 konzentrieren kann, also dem Kerngeschäft Halbleiter-Equipment. Dies ist positiv zu werten, denn wie die taiwanesische TSMC zeigt, dass die Geschäfte in der Branche brummen.

Gut laufende Geschäfte, hohe Unternehmensqualität; sollten Sie deswegen jetzt in die Süss-Aktie einsteigen? Das Team des Techaktien-masterclass Börsendienstes glaubt, dass das Timing ungünstig ist. Aus charttechnischer Sicht ist eine Fortsetzung der Rally unwahrscheinlich, bei Bruch der 30 Euro-Marke droht ein größerer Rücksetzer.

Das Team der Techaktien-masterclass will die Süss-Story mit den riesigen Gewinn-Chancen aufgrund des Booms im KI-Bereich, jedoch nicht um jeden Preis. Wenngleich Sie also langfristig betrachtet hohe Gewinne erwarten können, ist aktuell der Einstiegszeitpunkt ungünstig. Bleiben Sie an der Seitenlinie, bis neue fundamentale Informationen (insbesondere zur Gewinn-Marge) vorliegen oder das Chartbild ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis aufzeigt.

