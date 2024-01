Suess MicroTec löst Jubelsturm aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Im Fall von Suess Microtec beträgt das aktuelle KGV 20, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 50 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Suess Microtec fundamental unterbewertet ist und die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität im Netz mittelmäßig ist und die Rate der Stimmungsänderung eher positiv ausfällt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Suess Microtec in diesem Punkt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass die Dividendenrendite von Suess Microtec mit 0,86 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass Anleger bei einer Investition in die Aktie einen geringeren Ertrag erzielen könnten, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Suess Microtec derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 23,14 EUR, während der Kurs der Aktie (27,7 EUR) um +19,71 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine positive Bewertung von "Gut".

Insgesamt erhält Suess Microtec aufgrund der fundamentalen, sentimentalen, dividendenbezogenen und technischen Analyse eine positive Gesamtbewertung von "Gut".