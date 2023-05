Süss MicroTec - Irre Performance: 8% in einer Woche!

Süss MicroTec lässt mit einer unglaublichen Performance von mehr als 8% innerhalb der letzten 7 Tage die Herzen der Investoren höher schlagen. Schauen wir uns doch einmal mehr an warum der Wert Süss MicroTec weiterhin einen Kauf wert ist. Die herausragende Chartperformance des Halbleiterproduzenten ist unter anderem auf den KI-Boom zurückzuführen, aber es spielen noch einige weitere Faktoren in diesen Kurssprung mit ein. Mit einem genaueren Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens ist eindeutig ein Rückgang im KGV bis auf 11,8x zu erkennen. Mit dieser günstigen Bewertung ist nun trotz des letztwöchigen starken Kursplus weiterhin ein guter Einstiegspunkt. Auch. Mit dem ständig wachsenden Bedarf an Halbleitern ist Süss MicroTec weiterhin gut positioniert, um von den Trends zu profitieren. Dies ist auch an dem...