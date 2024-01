Suess MicroTec Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Aktienkurs von Suess Microtec hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 87,23 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um 15,22 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Suess Microtec im Branchenvergleich um beeindruckende +72,01 Prozent outperformed hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 7,96 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Suess Microtec eine Überperformance von 79,27 Prozent gegenüber diesem Durchschnittswert erzielt hat. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergibt sich jedoch ein anderes Bild. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Suess Microtec festgestellt, weshalb die Aktie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet wird. Andererseits wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Suess Microtec daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Suess Microtec derzeit eine Dividendenrendite von 0,86 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,97%) darstellt. Somit erhält die Suess Microtec-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suess Microtec derzeit bei 20 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 20,6 Euro für jeden Euro Gewinn von Suess Microtec zahlt, was im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche um 59 Prozent niedriger ist. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 50, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.