Suess MicroTec Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes technisches Analyseinstrument, das angewendet wird, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Es setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf Suess Microtec betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 33,33 Punkte, was darauf hinweist, dass die Suess Microtec-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 34,67 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche konnte Suess Microtec in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +74,78 Prozent erzielen, da die Aktie um 87,23 Prozent gestiegen ist, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 12,44 Prozent zugelegt haben. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor hat Suess Microtec mit einer Rendite von 80,17 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der technischen Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Suess Microtec-Aktie ergibt sich, dass der aktuelle Wert von 23,06 EUR deutlich über dem letzten Schlusskurs von 27,2 EUR liegt, was einer Abweichung von +17,95 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 23,15 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +17,49 Prozent darüber. Insgesamt wird die Suess Microtec-Aktie in der einfachen Charttechnik also mit einem "Gut"-Rating versehen.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suess Microtec mit einem Wert von 20,6 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 50,54. Dies bedeutet eine Unterbewertung von 59 Prozent im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, und daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.