Suess MicroTec Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Aktienkurs von Suess Microtec zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 63,03 Prozent, was 62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,03 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Suess Microtec mit 58 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Suess Microtec liegt derzeit bei 37,78 Punkten, was auf eine "Neutral" Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 31,19, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suess Microtec liegt derzeit bei 17,88 Euro, was 64 Prozent weniger ist als der Industriedurchschnitt von 49 Euro. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher ein "Gut"-Rating auf Basis des KGV erhält.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Suess Microtec bei 26,2 EUR, was +16,81 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +14,61 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.