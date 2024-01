Suess MicroTec Aktie: Das ist einfach klasse!

Suess Microtec wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies aus den verschiedenen Kommentaren und Wortmeldungen geschlossen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren überwiegend neutral. Zusammenfassend betrachtet ergibt sich daher eine positive Anlegerstimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bei der Betrachtung der Dividende liegt die Dividendenrendite von Suess Microtec derzeit bei 0,74 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,96 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Suess Microtec-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 23,48 EUR, während der aktuelle Kurs bei 28,2 EUR liegt, was einer Abweichung von +20,1 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 25,63 EUR über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +10,03 Prozent entspricht. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung als "Gut" in Bezug auf die charttechnische Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" in diesem Punkt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für Suess Microtec auf Basis der Anlegerbewertung, der Dividende, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz.