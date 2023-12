Suess MicroTec Aktie: Das gab es noch nie!

Suess Microtec: Analyse von Sentiment, Relative Strength Index, Fundamentaldaten und technischer Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Suess Microtec wurden über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich damit für Suess Microtec in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), wurde ebenfalls betrachtet. Der RSI der Suess Microtec führte zu einer Einstufung als "Neutral", ebenso wie der RSI25. In der Gesamteinschätzung ergibt sich daher ein neutrales Rating.

In Bezug auf die Fundamentaldaten wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Das aktuelle KGV von Suess Microtec beträgt 20, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" als unterbewertet erscheint. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergab ebenfalls eine positive Einschätzung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 führten zu einer Einstufung als "Gut"-Wert.

Insgesamt zeigt die Analyse von Sentiment, RSI, Fundamentaldaten und technischer Analyse eine überwiegend positive Bewertung für Suess Microtec.