Suess MicroTec Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Suess Microtec hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt, wobei der aktuelle Kurs von 26,25 EUR 7,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies wird als kurzfristig "Gut" eingestuft. Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +12,47 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche konnte die Suess Microtec in den letzten 12 Monaten eine Performance von 53,87 Prozent erzielen, was einer Outperformance von +40,21 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance mit einem Wert von 44,48 Prozent über dem Durchschnitt. Dadurch erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Suess Microtec konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Suess Microtec-Aktie zeigt einen Wert von 69 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 50 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Suess Microtec.

