Suess MicroTec Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Aktienkurs von Suess Microtec hat im letzten Jahr eine Rendite von 53,87 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 47,88 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 10,46 Prozent, wobei Suess Microtec aktuell 43,41 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist eher neutral. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Suess Microtec-Aktie zeigt einen Wert von 18 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 35,57, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Suess Microtec.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Suess Microtec mit 0,74 Prozent 1,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.